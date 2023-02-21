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Гаманець для війни. Шмигаль обговорив з Байденом санкції проти ядерної галузі Росії

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва, прем'єр-міністр Денис Шмигаль порушив питання щодо санкцій проти ядерної галузі Росії, яка є гаманцем для продовження війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України.

Як пояснив Шмигаль, окрім допомоги економіці України, сьогодні важливо продовжувати тиснути на економіку Росії, у зв'язку з чим черговим пунктом вчорашніх переговорів з Байденом були антиросійські санкції.

"Зараз для нас важливо, аби ядерна галузь Росії й державна компанія "Росатом" перестали бути гаманцем для продовження цієї війни. Тому ми наголошуємо на важливості запровадження санкцій проти ядерної галузі Росії. Тож очікуємо на нові санкції в цьому напрямку — як від Сполучених Штатів, так і від Європейського Союзу", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США, 21 лютого, прибув Київ з неанонсованим візитом. Агентство розкривало усі подробиці його поїздки.

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Денис ШмигальВійна в Україні