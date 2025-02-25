Галущенко заявив, що Україна відновила половину втраченої у 2024 році енергопотужності

За словами чиновника, із 10 ГВт "ми повернули в систему 5 ГВт", і це вдалося зробити "насамперед через Фонд підтримки енергетики", де було акумульовано понад 1 мільярда євро.

Під час виступу на засіданні українського уряду та Єврокомісії Галущенко розповів, що заявок від енергокомпаній на отримання допомоги з Фонду вже більше, ніж вищевказана сума.

Як зазначив глава Міненерго, потрібно ще приблизно 5 мільярдів євро для того, щоб мати змогу "закрити нагальні потреби".

Загалом, розповів Галущенко, за три роки з початку широкомасштабної військової агресії РФ завдала понад 30 масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Чиновник зауважив, що під час кожної такої атаки ворог спрямовує удари одночасно на електростанції, підстанції, лінії електропередач та газові об'єкти.

Говорячи про наслідки для української енергосистеми від російських обстрілів, глава Міненерго звернув увагу, що крім втрачених генеруючих потужностей також є втрати у видобутку власного газу.

Крім того, розповів Галущенко, російські загарбники за три роки окупували 18 ГВт потужностей України.

Додамо, згідно з даними презентації Міненерго у понеділок 24 лютого, у 2023 році Україні вдалося відновити 3,2 ГВт потужностей.

Нагадаємо, 24 лютого в Європейській Комісії заявили, що допоможуть Україні у фінансуванні закупівель газу, зокрема через Ukraine Facility.

Додамо, у січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні у 2025 році планують відновити близько 3 ГВт.