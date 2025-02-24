ua en ru
Пн, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Єврокомісія допоможе створити резерви запасів газу для надійного постачання Україні

Понеділок 24 лютого 2025 18:26
UA EN RU
Єврокомісія допоможе створити резерви запасів газу для надійного постачання Україні
Автор: Олександр Мороз

Європейська Комісія допоможе Україні у фінансуванні закупівель газу, зокрема через Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

Це дозволить збільшити запаси газу для забезпечення безпеки постачання, що принесе користь як Україні, так і всьому регіону, зазначають в Єврокомісії.

Це один із пунктів нового пакету підтримки України, спрямованого на зміцнення нашої енергетичної системи та забезпечення її повної інтеграції в європейський енергетичний ринок, який представлений керівництвом Єврокомісії 24 лютого в Києві.

"Ми вдячні керівництву Європейського Союзу та всім країнам-учасницям за систематичну й послідовну підтримку української енергетики. Ваш внесок у відновлення та стійкість нашої енергосистеми є визначальним. Україна залишається відданою реформам і прагне якнайшвидшої повної інтеграції до спільного енергетичного ринку ЄС. Використання українських сховищ і створення достатніх запасів природного газу є стратегічно важливим для надійності газопостачання в регіоні. Разом ми зміцнюємо енергетичну безпеку всієї Європи, невідʼємною частиною якої є і завжди буде Україна", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Окрім фінансування закупівель газу, пакет передбачає інтеграцію українського ринку електроенергії до ЄС не пізніше весни 2027 року, а також прискорення інвестицій у відновлювану енергетику.

"Тільки повністю незалежна енергосистема може захистити Україну від нинішніх атак і майбутнього тиску. Повна інтеграція України в енергетичний ринок ЄС буде частиною загальних гарантій безпеки, які ЄС може надати, а також ефективною передумовою для відновлення, оскільки енергетична безпека є ключовою для забезпечення потоку інвестицій по всій країні", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Газ
NEWS
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році