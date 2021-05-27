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Галущенко: запрет импорта электроэнергии из Беларуси - шаг к интеграции с энергосистемой Европы

Автор: РБК-Украина

Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал решение о запрете импорта электроэнергии в Украину со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Он подчеркнул, что этот шаг нужно было бы сделать в любом случае.

Об этом Галущенко написал в Facebook.

Министр выразил поддержку ограничения такого импорта на период до интеграции энергосистемы Украины в ENTSO-E.

"Полное отсоединение от энергосистем России и Беларуси является запланированным стратегическим шагом в рамках будущей интеграции энергосистемы Украины с континентальной энергосистемой Европы ENTSO-E. Украина должна это сделать в любом случае", - написал Галущенко.

Напомним, 18 мая Галущенко призвал главу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Решение о запрете импорта в итоге было принято 26 мая. Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года.

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Новости Украины импортГерман ГалущенкоЭлектроэнергия