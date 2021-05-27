Галущенко: заборона імпорту електроенергії з Білорусі - крок до інтеграції з енергосистемою Європи

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення про заборону імпорту електроенергії в Україну з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Він наголосив, що цей крок потрібно було би зробити у будь-якому випадку.
Про це Галущенко написав у Facebook.
Міністр висловив підтримку обмеження такого імпорту на період до інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E.
"Повне від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі є запланованим стратегічним кроком в рамках майбутньої інтеграції енергосистеми України з континентальною енергосистемою Європи, ENTSO-E. Україна має це зробити в будь-якому випадку", - написав Галущенко.
Нагадаємо, 18 травня Галущенко закликав голову Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерія Тарасюка заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Рішення про заборону імпорту в результаті було прийняте 26 травня. Обмеження буде діяти до 1 жовтня 2021 року.