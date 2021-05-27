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Галущенко: заборона імпорту електроенергії з Білорусі - крок до інтеграції з енергосистемою Європи

Автор: РБК-Україна

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення про заборону імпорту електроенергії в Україну з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Він наголосив, що цей крок потрібно було би зробити у будь-якому випадку.

Про це Галущенко написав у Facebook.

Міністр висловив підтримку обмеження такого імпорту на період до інтеграції енергосистеми України до ENTSO-E.

"Повне від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі є запланованим стратегічним кроком в рамках майбутньої інтеграції енергосистеми України з континентальною енергосистемою Європи, ENTSO-E. Україна має це зробити в будь-якому випадку", - написав Галущенко.

Нагадаємо, 18 травня Галущенко закликав голову Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерія Тарасюка заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Рішення про заборону імпорту в результаті було прийняте 26 травня. Обмеження буде діяти до 1 жовтня 2021 року.

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Новини України импортГермана ГалущенкоЕлектроенергія