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Галущенко спростував чутки про зірвані переговори з РФ щодо енергетики

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Міністр енергетики Герман Галущенко спростував чутки про нібито зірвані переговори з Росією щодо призупинення атак на енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Галущенко заявив, що Україна не веде переговорів із терористами, і переговорів через посередників не було.

"Ми з терористами переговорів не ведемо, це точно, тим більше якихось закулісних. Це неможливо... Безумовно, ми ці перемовини з росіянами не вели", - наголосив міністр.

Водночас він повідомив, що 22 серпня пройшов саміт в режимі онлайн з питань третього пункту Формули миру. Мова йде про енергетичну безпеку. Участь у саміті взяли понад 40 країн та міжнародних організацій.

Зокрема, за словами Галущенко, ключова позиція в цьому документі є "не атаки на енергосистему".

"Ми ухвалили спільне комюніке цього саміту… Ключова позиція в цьому документі - окрім відбудови енергосистеми України, це не атаки на енергосистему. Там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. І це всі підтримали", - розповів посадовець.

Галущенко додав, що цей документ може бути переданий Росії, а низка держав можуть виступити посередниками у цьому процесі.

Що передувало

Нагадаємо, 17 серпня The Washington Post повідомило про те, що цього місяця Україна і РФ нібито мали відправити свої делегації в Доху для переговорів. Метою зустрічі очікувалося укладення угоди, яка припинить удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Зазначимо, що за прогнозами ДТЕК, світло в Україні можуть не відключати до середини жовтня. Але за умови, що не буде нових атак РФ на енергетику і не буде аномальної спеки.

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