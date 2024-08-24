Галущенко спростував чутки про зірвані переговори з РФ щодо енергетики

Галущенко заявив, що Україна не веде переговорів із терористами, і переговорів через посередників не було.

"Ми з терористами переговорів не ведемо, це точно, тим більше якихось закулісних. Це неможливо... Безумовно, ми ці перемовини з росіянами не вели", - наголосив міністр.

Водночас він повідомив, що 22 серпня пройшов саміт в режимі онлайн з питань третього пункту Формули миру. Мова йде про енергетичну безпеку. Участь у саміті взяли понад 40 країн та міжнародних організацій.

Зокрема, за словами Галущенко, ключова позиція в цьому документі є "не атаки на енергосистему".

"Ми ухвалили спільне комюніке цього саміту… Ключова позиція в цьому документі - окрім відбудови енергосистеми України, це не атаки на енергосистему. Там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. І це всі підтримали", - розповів посадовець.

Галущенко додав, що цей документ може бути переданий Росії, а низка держав можуть виступити посередниками у цьому процесі.