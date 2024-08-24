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Галущенко опроверг слухи о сорванных переговорах с РФ по энергетике

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр энергетики Герман Галущенко опроверг слухи о якобы сорванных переговорах с Россией по приостановке атак на энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Галущенко заявил, что Украина не ведет переговоры с террористами, и переговоров через посредников не было.

"Мы с террористами переговоров не ведем, это точно, тем более каких-нибудь закулисных. Это невозможно... Безусловно, мы эти переговоры с россиянами не вели", - подчеркнул министр.

В то же время он сообщил, что 22 августа прошел саммит в режиме онлайн по третьему пункту Формулы мира. Речь идет об энергетической безопасности. Участие в саммите приняли более 40 стран и международных организаций.

В частности, по словам Галущенко, ключевая позиция в этом документе - это "не атаки на энергосистему".

"Мы приняли совместное коммюнике этого саммита… Ключевая позиция в этом документе - кроме восстановления энергосистемы Украины, это не атаки на энергосистему. Там четко зафиксировано, что атаки на гражданскую энергосистему являются нарушением международного гуманитарного права, нарушением устава ООН. И это все поддержали", - рассказал чиновник.

Галущенко добавил, что этот документ может быть передан России, а ряд государств могут выступить посредниками в этом процессе.

Что предшествовало

Напомним, 17 августа The Washington Post сообщило о том, что в этом месяце Украина и РФ якобы должны были отправить свои делегации в Доху для переговоров. Целью встречи ожидалось заключение соглашения, которое прекратит удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Отметим, что по прогнозам ДТЕК, свет в Украине могут не отключать до середины октября. Но при условии, что не будет новых атак РФ на енергетику и не будет аномальной жары.

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