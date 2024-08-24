Галущенко опроверг слухи о сорванных переговорах с РФ по энергетике

Галущенко заявил, что Украина не ведет переговоры с террористами, и переговоров через посредников не было.

"Мы с террористами переговоров не ведем, это точно, тем более каких-нибудь закулисных. Это невозможно... Безусловно, мы эти переговоры с россиянами не вели", - подчеркнул министр.

В то же время он сообщил, что 22 августа прошел саммит в режиме онлайн по третьему пункту Формулы мира. Речь идет об энергетической безопасности. Участие в саммите приняли более 40 стран и международных организаций.

В частности, по словам Галущенко, ключевая позиция в этом документе - это "не атаки на энергосистему".

"Мы приняли совместное коммюнике этого саммита… Ключевая позиция в этом документе - кроме восстановления энергосистемы Украины, это не атаки на энергосистему. Там четко зафиксировано, что атаки на гражданскую энергосистему являются нарушением международного гуманитарного права, нарушением устава ООН. И это все поддержали", - рассказал чиновник.

Галущенко добавил, что этот документ может быть передан России, а ряд государств могут выступить посредниками в этом процессе.