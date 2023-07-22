Галущенко розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС

Введення санкції проти російської ядерної галузі можуть стати реальним інструментом, який змусить Росію повернутися за стіл переговорів для домовленостей про деокупацію Запорізької АЕС.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

"Відповідальність за можливу катастрофу на ЗАЕС несе країна, яка розпочала війну, яка окупувала станцію. Можна очікувати від росіян будь-якої поведінки. Вони можуть зайти так далеко, наскільки цивілізований світ дозволить їм це зробити", - заявив він.

За словами Галущенко, першочергове завдання нині - змусити росіян залишити станцію.

"Будь-які ігри з атомною енергетикою - це загроза для сотень тисяч людей, які можуть зазнати радіоактивного впливу. Це діти, літні люди. Очевидно, що не можна допустити будь-якого інциденту на станції, за певних сценаріїв наслідки аварії можуть відчути і сусідні з Україною країни", - додав він.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що російські загарбники додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповідав, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на ЗАЕС з викидом радіації.

Крім того, Генштаб ЗСУ інформував, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів.

У МАГАТЕ заявили, що вони поки що не знайшли вибухівки на станції, але їх не допустили до огляду всієї території ЗАЕС.

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