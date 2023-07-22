Галущенко рассказал, что может заставить россиян деоккупировать Запорожскую АЭС

Введение санкции против российской ядерной отрасли могут стать реальным инструментом, который заставит Россию вернуться за стол переговоров для договоренностей о деоккупации Запорожской АЭС.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

"Ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС несет страна, которая начала войну, которая оккупировала станцию. Можно ожидать от россиян любого поведения. Они могут зайти так далеко, насколько цивилизованный мир позволит им это сделать", - заявил он.

По словам Галущенко, первоочередная задача сейчас - заставить россиян оставить станцию.

"Любые игры с атомной энергетикой - это угроза для сотен тысяч людей, которые могут подвергнуться радиоактивному воздействию. Это дети, пожилые люди. Очевидно, что нельзя допустить любого инцидента на станции, при определенных сценариях последствия аварии могут почувствовать и соседние с Украиной страны", - добавил он.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В конце июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что российские захватчики дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.

Позже президент Владимир Зеленский рассказывал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Кроме того, Генштаб ВСУ информировал, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов.

В МАГАТЭ заявили, что они пока не нашли взрывчатки на станции, но их не допустили к осмотру всей территории ЗАЭС.

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