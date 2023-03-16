UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Галущенко розповів про перемовини щодо ЗАЕС: результату немає

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна вже тривалий час веде перемовини про нейтральність Запорізької АЕС, проте зі сторони Росії досі немає конструктивних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенко під час телемарафону.

"Ми давно вже говоримо і з МАГАТЕ, і з Рафаелем Гроссі про певні параметри угоди про нейтральність на ЗАЕС, або нейтральну зону на станції та навколо. Позиція України не змінюється - повна демілітаризація станції, вихід всіх військових формувань РФ, як би вони не називались, виведення тяжкої військової техніки, вихід фахівців Росатома зі станції", - повідомив Галущенко.

Вихід російських військових з території ЗАЕС потрібен щонайменше для того, щоб персонал спокійно міг оперувати станцією та нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку.

Міністр також повідомив, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі справді намагається провести перемовини з росіянами, "дотиснути їх до якихось реальних кроків".

"Ми йому дуже вдячні за це, ми це всіляко підтримуємо, але переговори поки тривають, і сказати, що є результат, на жаль, ми поки не можемо", - наголосив Галущенко.

За його словами, конструктиву з боку росіян щодо перемовин поки немає.

Нагадаємо, вчора гендиректор МАГАТЕ заявив про "життєздатне рішення" щодо безпечної роботи ЗАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭВійна в УкраїніВійна Росії проти України