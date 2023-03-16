Галущенко розповів про перемовини щодо ЗАЕС: результату немає

"Ми давно вже говоримо і з МАГАТЕ, і з Рафаелем Гроссі про певні параметри угоди про нейтральність на ЗАЕС, або нейтральну зону на станції та навколо. Позиція України не змінюється - повна демілітаризація станції, вихід всіх військових формувань РФ, як би вони не називались, виведення тяжкої військової техніки, вихід фахівців Росатома зі станції", - повідомив Галущенко.

Вихід російських військових з території ЗАЕС потрібен щонайменше для того, щоб персонал спокійно міг оперувати станцією та нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку.

Міністр також повідомив, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі справді намагається провести перемовини з росіянами, "дотиснути їх до якихось реальних кроків".

"Ми йому дуже вдячні за це, ми це всіляко підтримуємо, але переговори поки тривають, і сказати, що є результат, на жаль, ми поки не можемо", - наголосив Галущенко.

За його словами, конструктиву з боку росіян щодо перемовин поки немає.

Нагадаємо, вчора гендиректор МАГАТЕ заявив про "життєздатне рішення" щодо безпечної роботи ЗАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.