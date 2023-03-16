RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Галущенко рассказал о переговорах по ЗАЭС: результата нет

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже долгое время ведет переговоры о нейтральности Запорожской АЭС, однако со стороны России до сих пор нет конструктивных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко во время телемарафона.

"Мы давно уже говорим и с МАГАТЭ, и с Рафаэлем Гросси об определенных параметрах соглашения о нейтральности на ЗАЭС, или нейтральную зону на станции и вокруг. Позиция Украины не меняется - полная демилитаризация станции, выход всех военных формирований РФ, как бы они ни назывались, вывод тяжелой военной техники, выход специалистов Росатома со станции", - сообщил Галущенко.

Выход российских военных с территории ЗАЭС нужен, по меньшей мере, для того, чтобы персонал спокойно мог оперировать станцией и нести ответственность за ядерную и радиационную безопасность.

Министр также сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси действительно пытается провести переговоры с россиянами, "принять их к каким-то реальным шагам".

"Мы ему очень благодарны за это, мы это всячески поддерживаем, но переговоры пока продолжаются, и сказать, что есть результат, к сожалению, мы пока не можем", - подчеркнул Галущенко.

По его словам, конструктива со стороны россиян по поводу переговоров пока нет.

Напомним, вчера гендиректор МАГАТЭ заявил о "жизнеспособном решении" по безопасной работе ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭВойна в УкраинеВойна России против Украины