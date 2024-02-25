Галущенко: Росія змінила тактику щодо обстрілів енергосистеми, але успіху не має

Як пояснив Галущекно, обстріли наразі відбуваються щодня. Кожен день ворог обстрілює прифронтові об'єкти генерації й підстанції.

"Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику - атакують певні регіони, тобто, енергосистему певних регіонів, в першу чергу, промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва", - пояснив міністр.

Чому змінили тактику?

За словами Галущенка, ворог зрозумів, що не зможе перемогти енергосистему, у зв'язку з чим змінив тактику. Втім, успіху все одно не має.

"Важливо те, що минулу зиму, коли витратили до 2 тисяч ракет й дронів для того, щоб вразити всю енергосистему - вони по факту зазнали поразки", - додав міністр.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.