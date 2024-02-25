RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Галущенко: Россия изменила тактику по обстрелам энергосистемы, но успеха не имеет

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы изменили тактику по обстрелу энергосистемы Украины. Теперь пытаются повлиять на экономику страны через поражение энергетики в определенных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

Как пояснил Галущекно, обстрелы сейчас происходят ежедневно. Каждый день враг обстреливает прифронтовые объекты генерации и подстанции.

"Если прошлой зимой они массированно атаковали энергосистему всей страны с целью достичь блэкаута государства, то этой зимой они выбрали другую тактику - атакуют определенные регионы, то есть, энергосистему определенных регионов, в первую очередь, промышленных. То есть они через энергетику пытаются повлиять на экономику, чтобы остановить крупнейшие производства", - пояснил министр.

Почему сменили тактику?

По словам Галущенко, враг понял, что не сможет победить энергосистему, в связи с чем изменил тактику. Впрочем, успеха все равно не имеет. 

"Важно то, что прошлую зиму, когда потратили до 2 тысяч ракет и дронов для того, чтобы поразить всю энергосистему - они по факту потерпели поражение", - добавил министр.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине