Галущенко: Россия изменила тактику по обстрелам энергосистемы, но успеха не имеет

Как пояснил Галущекно, обстрелы сейчас происходят ежедневно. Каждый день враг обстреливает прифронтовые объекты генерации и подстанции.

"Если прошлой зимой они массированно атаковали энергосистему всей страны с целью достичь блэкаута государства, то этой зимой они выбрали другую тактику - атакуют определенные регионы, то есть, энергосистему определенных регионов, в первую очередь, промышленных. То есть они через энергетику пытаются повлиять на экономику, чтобы остановить крупнейшие производства", - пояснил министр.

Почему сменили тактику?

По словам Галущенко, враг понял, что не сможет победить энергосистему, в связи с чем изменил тактику. Впрочем, успеха все равно не имеет.

"Важно то, что прошлую зиму, когда потратили до 2 тысяч ракет и дронов для того, чтобы поразить всю энергосистему - они по факту потерпели поражение", - добавил министр.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.