ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Галущенко: РФ має відповідати у МКС за злочини проти української енергосистеми

Новость на русском →
Вівторок 16 травня 2023 06:14
Галущенко: РФ має відповідати у МКС за злочини проти української енергосистеми Фото: Герман Галущенко, міністер енергетики України (mev.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

РФ за свої атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України має відповідати у Міжнародному кримінальному суді та понести відповідальність за скоєні злочини, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі зі старшим юрисконсультом Офісу прокурора МКС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міненергетики України.

Так, на зустрічі із представником МКС Брендою Голліс сторони обговорили підготовку матеріалів до позову проти РФ.

Як наголосив міністр, військова агресія РФ проти України "є безпрецедентною в масштабі руйнувань цивільних об'єктів енергетики та порушення міжнародного права у світовій історії".

Так, восени та взимку російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали об'єкти генерації, підстанції та розподільчі мережі, використовуючи для своїх атак ракети, дрони та артилерію.

Крім того, країна-агресор також своїми діями в Україні наражає весь світ на ядерну катастрофу, додав Галущенко.

Він нагадав, що одна з масованих ракетних атак призвела до блекауту на атомній електростанції, і "це була реальна загроза повторення сценарію Фукусіми і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства".

"Це не що інше, як ядерний тероризм. Росіяни роблять це свідомо, вони порушують усі існуючі правила ведення війни, вчиняють злочини проти людяності і людства. РФ повинна за це відповісти та понести справедливе покарання. Загроза для всього світу залишатиметься, поки ЗАЕС не повернеться під управління українського оператора", - зазначає Галущенко.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що створення Спецтрибуналу над РФ підтримали 37 країн.

Також раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив про наміри створити окремий трибунал для злочинів Росії, який допоможе уникнути "гібридного миру", як це було у 2014 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герман Галущенко Международный уголовный суд
NEWS
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію