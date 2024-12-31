Галущенко оцінив, чи можуть погрози Фіцо щодо експорту електроенергії втілитися в реальність

"Я не думаю, що вони підуть на це", - зазначив Галущенко, коментуючи погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити експорт електроенергії в Україну.

Глава Міненерго звернув увагу, що такий крок абсолютно суперечить правилам Євросоюзу. Тому українська влада вже звернулася до Єврокомісії з проханням почати офіційні консультації з цього питання.

Галущенко також уточнив, що Україна зможе замінити словацьку електроенергію збільшенням обсягів імпорту з Румунії та Польщі. Зокрема, Варшава вже запропонувала Києву свою допомогу.

"Якщо мета - змусити Україну страждати, то в цій ситуації це не спрацює", - підкреслив міністр енергетики.

Галущенко звернув увагу, що якщо Словаччина припинить експорт електроенергії, це призведе до втрати "сотень мільйонів доларів на рік".

"Ми говоримо не про якесь безкоштовне надання електроенергії - ми говоримо про електроенергію, за яку ми платимо", - наголосив міністр.

Також, за його словами, Братислава втратить доступ до потенційно дешевих українських поставок електроенергії в майбутньому.