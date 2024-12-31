Галущенко оценил, могут ли угрозы Фицо по экспорту электроэнергии воплотиться в реальность

Словакия вряд ли прекратит экспорт электроэнергии в Украину. Такой ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию маловероятен.
Как передает РБК-Украина, об этом министр энергетики Украины заявил в интервью Politico.
"Я не думаю, что они пойдут на это", - отметил Галущенко, комментируя угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить экспорт электроэнергии в Украину.
Глава Минэнерго обратил внимание, что такой шаг абсолютно противоречит правилам Евросоюза. Поэтому украинские власти уже обратились к Еврокомиссии с просьбой начать официальные консультации по этому вопросу.
Галущенко также уточнил, что Украина сможет заменить словацкую электроэнергию увеличением объемов импорта из Румынии и Польши. В частности, Варшава уже предложила Киеву свою помощь.
"Если цель - заставить Украину страдать, то в данной ситуации это не сработает", - подчеркнул министр энергетики.
Галущенко обратил внимание, что если Словакия прекратит экспорт электроэнергии, это приведет к потере "сотен миллионов долларов в год".
"Мы говорим не о каком-то бесплатном предоставлении электроэнергии - мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим", - подчеркнул министр.
Также, по его словам, Братислава потеряет доступ к потенциально дешевым украинским поставкам электроэнергии в будущем.
Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал угрожать, что его страна может прекратить экспорт электроэнергии в Украину в ответ на решение Киева не продлевать транзит российского газа через украинскую территорию.
После этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к Еврокомиссии с призывом отреагировать на шантаж главы словацкого правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Фицо прибегнул к угрозам Украине, поскольку получил поручение от российского диктатора Владимира Путина.
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