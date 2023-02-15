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Галущенко обговорив з послом Туреччини використання плавучих електростанцій в Україні

Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. Сторони порушили питання використання плавучих електростанцій для нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Під час зустрічі Галущенгко підкреслив, що Туреччина є важливими стратегічним партнером нашої країни, а Україна, зі свого боку, зацікавлена зміцненні подальшої співпраці.

“Плавучі електростанції – це можливість забезпечення генерацією певного регіону, це один з елементів децентралізації енергосистеми. Особливо це важливо в умовах, коли Росія продовжує щодня атакувати наші енергооб’єкти”, - зазначив Галущенко.

Сторони домовились продовжити перемовини щодо плавучих електростанцій в майбутньому, зокрема щодо місць їх розташування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Karpowership нещодавно підписала меморандум про намір поставити в Україну плавучі електростанції.

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