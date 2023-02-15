Галущенко обсудил с послом Турции использование плавучих электростанций в Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдером. Стороны затронули вопрос использования плавучих электростанций для нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
В ходе встречи Галущенгко подчеркнул, что Турция является важным стратегическим партнером нашей страны, а Украина со своей стороны заинтересована в укреплении дальнейшего сотрудничества.
“Плавающие электростанции - это возможность обеспечения генерацией определенного региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты”, - отметил Галущенко.
Стороны договорились продолжить переговоры о плавучих электростанциях в будущем, в частности, о местах их расположения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Karpowership недавно подписала меморандум о намерении поставить в Украину плавучие электростанции.
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