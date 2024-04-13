Галущенко назвав мету російських ударів по енергетиці в Україні

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбулося у Чернівцях, Галущенко розповів, що внаслідок російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії.

"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 - 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні", - наголосив міністр.

Міністр ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей, та зазначив, що попри російські удари, систему втримано і сьогодні вона працює стабільно.