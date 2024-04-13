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Галущенко назвав мету російських ударів по енергетиці в Україні

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Метою російських ударів по енергетиці в Україні є знищення маневрової генерації.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що відбулося у Чернівцях, Галущенко розповів, що внаслідок російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії. 

"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 - 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні", - наголосив міністр.

Міністр ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей, та зазначив, що попри російські удари, систему втримано і сьогодні вона працює стабільно.

 

Удари по енергооб'єктах

Нагадаємо, з березня російські окупанти посилили обстріли України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як зазначав нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко, останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали набагато більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.

Останній обстріл стався 11 квітня. Внаслідок атаки зруйновано Трипільську ТЕС, а також пошкоджено кілька енергетичних об'єктів у Харківській області.

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