Галущенко назвал цель российских ударов по энергетике в Украине

Целью российских ударов по энергетике в Украине является уничтожение маневровой генерации.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
На заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Черновцах, Галущенко рассказал, что в результате российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.
"Удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022 - 2023 годами. Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране", - подчеркнул министр.
Министр ознакомил участников Конгресса с мерами, которые планируются для восстановления и наращивания мощностей, и отметил, что несмотря на российские удары, система удержана и сегодня она работает стабильно.
Напомним, с марта российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Их целями чаще всего становятся объекты энергетической инфраструктуры.
Как отмечал недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко, последние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре вызвали гораздо больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.
Последний обстрел произошел 11 апреля. В результате атаки разрушена Трипольская ТЭС, а также повреждены несколько энергетических объектов в Харьковской области.
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