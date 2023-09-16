Галущенко: Франція надала 31 вантаж допомоги для українських енергетиків

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від Франції сотні тонн гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням, що допомогло нашій країні пройти попередній опалювальний сезон на тлі масованих ударів окупантів по енергооб'єктах.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Франції в Україні Гаелем Весьєром чиновник подякував Парижу за підтримку енергетичного сектору України, зокрема під час минулого опалювального сезону.

Він зазначив, що з Франції до нашої країни надійшов 31 вантаж гуманітарної допомоги загальною вагою близько 240 тонн, що включає 141 генератор та інше необхідне енергетичне обладнання.

Також глава Міненерго України розповів, що в рамках підготовки до опалювального сезону продовжуються ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах, вживаються заходи щодо нарощування потужностей генерації, а також посилюється фізичний захист енергооб'єктів.

Як наголосив Галущенко, важливу роль для балансування та гнучкості системи взимку відіграватиме розподілена генерація, тому Україна "вживає заходів для децентралізації генерації електроенергії за рахунок збільшення потужностей ВДЕ та газових турбін".

Він заявив, що енергетична стратегія України до 2050 року визначає пріоритетний розвиток атомної генерації, ВДЕ та безвуглецевих технологій, які втілюватимуться у процесі відновлення та відновлення енергосектору.

"І Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з Францією у відповідних сферах", - сказав міністр.

У цьому контексті Галущенко вказав на схожість української та французької енергетичних систем, що "відкриває додаткові можливості для співпраці, зокрема у питаннях проведення експертної оцінки".

Атаки РФ на українські енергооб'єкти

Нагадаємо, минулої осені та взимку російські загарбники регулярно проводили масовані ракетні удари по Україні, при цьому головною ціллю окупантів були об'єкти енергетичної інфраструктури.

Через такі обстріли енергетика України була значно пошкоджена. Влада застосовувала графіки планових відключень світла.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна може пройти чергову зиму без відключень у разі відсутності серйозних пошкоджень енергосистеми.

Додамо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина виділить 21 мільйон доларів для того, щоб допомогти нашій країні підготувати енергосистему до можливих обстрілів з боку росіян узимку.