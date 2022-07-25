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Галаган получил новую должность после увольнения из руководства ССО

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Украина, Понедельник 25 июля 2022 21:42
Галаган получил новую должность после увольнения из руководства ССО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генерал Григорий Галаган, который сегодня был уволен из руководства Сил специальных операций, получил должность в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Галаган переводится на другое направление и с целью обновления СБУ назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ", - рассказал глава государства.

Как известно, в этом месяце Зеленский уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Вместе с тем глава государства анонсировал кадровые чистки в спецслужбе. Как заявлял президент, со своими должностями могут попрощаться по меньшей мере 28 должностных лиц.

Напомним, вместо Галагана на должность командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины был назначен Виктор Хоренко.

Кроме того, сегодня Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.

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