Галаган получил новую должность после увольнения из руководства ССО

Генерал Григорий Галаган, который сегодня был уволен из руководства Сил специальных операций, получил должность в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Галаган переводится на другое направление и с целью обновления СБУ назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ", - рассказал глава государства. Как известно, в этом месяце Зеленский уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Вместе с тем глава государства анонсировал кадровые чистки в спецслужбе. Как заявлял президент, со своими должностями могут попрощаться по меньшей мере 28 должностных лиц.