Галаган отримав нову посаду після звільнення з керівництва ССО

Генерал Григорій Галаган, який сьогодні був звільнений з керівництва Сил спеціальних операцій, отримав посаду в Службі безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення СБУ призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - розповів глава держави. Як відомо, цього місяця Зеленський звільнив Івана Баканова з посади очільника СБУ. Разом з тим глава держави анонсував кадрові чистки у спецслужбі. Як заявляв президент, із своїми посадами можуть попрощатися щонайменше 28 посадовців.