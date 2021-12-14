На Гаити взорвался бензовоз: погибли по меньшей мере 40 человек

Инцидент произошел в городе Кап-Аитьен. Однако до 14 декабря полиция не предоставляла никаких сведений.

"На всей территории будет объявлен трехдневный национальный траур в память о жертвах этой трагедии, о которой скорбит весь гаитянский народ", - отметил премьер-министр страны Ариэль Генри.

По его словам, администрация размещает в этом районе полевые госпитали, чтобы помочь пострадавшим. Известно, что десятки человек были госпитализированы с травмами.

Очевидец взрыва рассказал, что видел машины скорой помощи и толпу людей, собравшуюся вдоль дороги около часа ночи. По его словам, некоторые люди черпали ведрами бензин из грузовика на улице, чтобы забрать его себе.

Отмечают, что взрыв произошел в период, когда Гаити борется с острой нехваткой топлива и растущими ценами на газ.

"Это ужасно, через что приходится пройти нашей стране", - подчеркнул свидетель ЧП.