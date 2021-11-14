В результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне погибло 144 человека

Увеличилось число жертв в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне , который произошел 5 ноября в столице Фритауне. Также десятки человек до сих пор проходят лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство здравоохранения сообщило в субботу, что в результате взрыва погибло 144 человека. Также в больнице по-прежнему проходят лечение 57 человек, из которых 11 находятся в критическом состоянии.