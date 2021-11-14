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В результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне погибло 144 человека

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Сьерра-Леоне, Воскресенье 14 ноября 2021 04:25
В результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне погибло 144 человека Фото: в результате взрыва бензовоза погибло 144 человека (twitter.com/sallyhayd)
Автор: Наталья Скороход

Увеличилось число жертв в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, который произошел 5 ноября в столице Фритауне. Также десятки человек до сих пор проходят лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство здравоохранения сообщило в субботу, что в результате взрыва погибло 144 человека. Также в больнице по-прежнему проходят лечение 57 человек, из которых 11 находятся в критическом состоянии.

Бензовоз взорвался после столкновения в пригороде Фритауна. Среди жертв были люди, которые пытались собирать топливо, вытекшее из разбитого автомобиля.

Как известно, в Сьерра-Леоне взорвался бензовоз 5 ноября. В результате погибли люди. Вначале было известно о более ста погибших и десятках человек раненых.

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Сьерра-Леоне
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