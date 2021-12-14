На Гаїті вибухнув бензовоз: загинуло щонайменше 40 людей

Інцидент стався у місті Кап-Аітьєн. Проте до 14 грудня поліція не надавала жодних відомостей.

"На всій території буде оголошено триденну національну жалобу на згадку про жертв цієї трагедії, про яку сумує весь гаїтянський народ", - зазначив прем'єр-міністр країни Аріель Генрі.

За його словами, адміністрація розміщує в цьому районі польові шпиталі, щоб допомогти постраждалим. Відомо, що десятки людей були госпіталізовані з травмами.

Очевидець вибуху розповів, що бачив машини швидкої допомоги та натовп людей, що зібрався вздовж дороги близько першої години ночі. За його словами, деякі люди черпали відрами бензин із вантажівки на вулиці, щоб забрати його собі.

Зазначають, що вибух стався в період, коли Гаїті бореться з гострою нестачею палива і зростаючими цінами на газ.

"Це жахливо, через що доводиться пройти нашій країні", - наголосив свідок НП.