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Убийство президента Гаити: первая леди тоже умерла от ранений

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Порт-о-Пренс, Среда 07 июля 2021 15:40
Убийство президента Гаити: первая леди тоже умерла от ранений Фото: первая леди Гаити Мартин Моиз (facebook com martine josephmoise)
Автор: РБК-Украина

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась от полученных ран. В ночь на среду на их резиденцию напали неизвестные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Diario Libre.

Сообщается, что информацию о смерти первой леди Мартин Моиз подтвердил президент Олимпийского комитета Гаити Ханс Ларсен.

Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями, но, как оказалось, спасти ее не удалось.

Как заявил премьер-министр Клод Жозеф, нападавшие общались друг с другом на испанском языке. На данный момент международный аэропорт в Порт-о-Пренсе не принимает рейсы.

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