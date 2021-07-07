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На Гаїті ввели військове положення через вбивство президента

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Гаїті, Середа 07 липня 2021 17:29
На Гаїті ввели військове положення через вбивство президента Фото: вбитий президент Гаїті Жовенель Моіз (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні військове положення після вбивства президента Жовенеля Мойза. Таку заяву було зроблено після екстреного засідання Ради Міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Diario Libre.

Військове положення - це надзвичайний стан, який має бути запроваджений виконавчою владою, зокрема главою держави, та з санкції відповідного законодавчого органу для його виконання.

Військове положення на Гаїті являє собою концепцію, еквівалентну стану війни, і тому збройні сили наділяються переважними повноваженнями для здійснення репресій. Під час військового положення дія конституційних гарантій припиняється, більшою чи меншою мірою, залежно від закону.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі.

При цьому, його дружина була доставлена в лікарню з вогнепальними пораненнями, але медикам не вдалося її врятувати.

Додамо, що на Гаїті закрили Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра. Авіарейси перенаправляють в інші країни або скасовують.

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