На Гаїті ввели військове положення через вбивство президента

Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні військове положення після вбивства президента Жовенеля Мойза. Таку заяву було зроблено після екстреного засідання Ради Міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Diario Libre.

Військове положення - це надзвичайний стан, який має бути запроваджений виконавчою владою, зокрема главою держави, та з санкції відповідного законодавчого органу для його виконання. Військове положення на Гаїті являє собою концепцію, еквівалентну стану війни, і тому збройні сили наділяються переважними повноваженнями для здійснення репресій. Під час військового положення дія конституційних гарантій припиняється, більшою чи меншою мірою, залежно від закону.