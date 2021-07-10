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У Гаїті призначили тимчасового президента і закликали ООН направити в республіку війська

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Гаїті, Субота 10 липня 2021 07:14
У Гаїті призначили тимчасового президента і закликали ООН направити в республіку війська Фото: уряд Гаїті попросив ООН направити в Республіку війська (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Голова верхньої палати гаїтянського парламенту Жозеф Ламбер призначений тимчасовим президентом країни. Уряд Гаїті також закликав ООН направити в республіку війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Juno7.

Як повідомляється, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф направив відповідний лист представництву ООН в державі.

За інформацією агентства, мета такого прохання полягає в "підтримці зусиль національної поліції", які спрямовані на те, щоб відновити безпеку і громадський порядок на всій території.

Спеціальна політична місія організації на Гаїті (BINUH) вже отримала цей лист і вивчає його.

Раніше повідомлялося, що влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.

Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.

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