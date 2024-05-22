Гаджети, одяг, пальне і не лише. Що можна купити за криптовалюту

При підготовці використовувалися: публікації WhiteBIT, Coinledger, Binance.

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Криптовалюта як спосіб оплати. Де її приймають

До традиційних способів оплати за товари та послуги готівкою чи картою компанії по всьому світу активно додають криптовалютні платежі.

Серед галузей, де можна розплатитися цифровими монетами, лідирує роздрібна торгівля та e-commerce. У трійці лідерів сфера харчування, галузь туризму та подорожей.

Про це йдеться у дослідженні профільного порталу CoinLedger, що охопило 400 великих світових компаній, які користуються сервісом обробки криптовалютних операцій BitPay.

До прикладу, 76 компаній роздрібної та онлайн-торгівлі приймають крипту. Серед них магазини одягу та аксесуарів Adidas, H&M.

Цифрову валюту використовують латвійська авіакомпанія airBaltic, польська LOT Polish Airlines, швейцарська страхова компанія AXA, платформа бронювання готелів Travala.

Мережа кав'ярень Starbucks запустила застосунок для сплати криптовалютою, а у закладах швидкого харчування Burger King можна розрахуватися нею з 2020-го.

Компанія Microsoft приймає платежі в біткойнах з 2014 року. За допомогою партнерських програм користувачі мають змогу купувати ігри та додатки за цифрові валюти.

Apple у партнерстві з BitPay додало картку Mastercard у Apple Wallet для резидентів США.

Купити квиток у космос також можна за допомогою криптовалюти. Цей спосіб оплати приймає американська компанія Virgin Galactic, що планує організовувати туристичні суборбітальні космічні польоти.

Що можна купити за криптовалюту в Україні

Список українських бізнесів, які приймають криптовалюту, доволі великий та охоплює галузі від рітейлу до благодійності.

Смартфони, планшети, ноутбуки та інші гаджети можна придбати за віртуальну валюту в магазинах електроніки ТехноЇжак, Фокстрот, Stylus, eStore, YABLUKA та інші.

Одяг, взуття аксесуари – в магазинах Shopify, Rechi UA, ESPRIT, DOMINO, Dealer.

Платити криптовалютою можна в кафе та купити за неї продукти (кав'ярня "Інформатика", чайні магазини "Лужа" та TeaWarrior, піцерії Mister Cat).

Сфера туризму та квитки на транспорт – компанії JoinUp, Visit Ukraine, М1 Hotel, Ribas, Consolidator, Tickets UA, Фарватер Тревел.

Мережа автозаправок WOG почала приймати криптовалюту у 2022 році.

Також про можливість розрахунку цифровими грошима повідомляли бізнеси у галузі краси та здоров'я – у косметичній компанії Elixir, мережі стоматологій у Дніпрі.

Компанія зі сфери нерухомості DIM реалізує можливість придбання житла за стейблкоїни.

У сфері благодійності криптоплатежі приймають United24, "Фонд Сергія Притули", Superhumans, Donatik, "Таблеточки" , Фундація "Дім Рональда МакДональда в Україні", Благодійний фонд "Рідні", "Птахи Мадяра" та інші.

Як розрахуватися цифровими грошима

Оплата криптовалютою здійснюється через спеціальні сервіси, наприклад, White Pay, Binance Pay.

Щоб розрахуватися за товар чи послугу онлайн, потрібно на сторінці оформлення замовлення обрати відповідний спосіб оплати через платіжний шлюз чи з криптогаманця;

потім обрати вид криптовалюти, якою хочете сплатити;

далі відкрити свій гаманець, відсканувати QR-код або скопіювати адресу і підтвердити платіж.

В офлайн-магазинах, які приймають криптовалюту, можна розрахуватися через криптовалютний POS-термінал.

Процес оплати криптою схожий на оплату через Apple Pay та Google Pay з банківських карток. Сплата проходить швидко, безпечно і без обмежень навіть за досить дорогі покупки.

Проте є й такі ризики: коливання курсу, неможливість відновити доступ до гаманця в разі втрати приватного ключа, незворотність транзакції.