Гадания в День Екатерины: как привлечь суженого

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В День Катерины гадают на веточках вишни, загадывают суженого перед сном и "приносят в жертву тополю"

Гадания на Катерину проводят 7 декабря. В церковном календаре в этот день почитают память "невесты Христа" - Александрийской великомученицы Екатерины.

Народные поверья гласят, что святая помогает девушкам отыскать свою любовь. Поэтому Катеринин день также называют праздником девичьей судьбы и гадают на суженого.

Гадания в День Екатерины

На Катерины молодые девушки издавна устраивали посиделки-вечерницы. После ужина остатки еды не выбрасывали, а применяли их для магического ритуала ворожбы. Подобное гадание на суженого легко повторить и в наши дни.

Необходимо взять корочку хлеба со стола и перед тем,как ложиться спать в День Екатерины, положить ее под подушку со словами: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". После этого заговора во сне должен привидеться будущий спутник жизни.

Фото: В День Катерины 7 декабря гадают на любовь (pixabay.com)

Два вида гаданий на Катерины связаны с приготовлением каши:

Перед праздничным ужином нужно перебрать крупу, предварительно положив в емкость к ней золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытащит девушка - такой достаток и будет у ее жениха.

Для старинного гадания требовалось выйти во двор вечером 7 декабря с горшком пшеничной каши и сказать: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать!". Если при этом начинал кукарекать петух, значит желание должно было исполнится.

В современном мире петуха для гадания отыскать довольно сложно. Поэтому городские жительницы вместо кукареканья могут прислушиваться к сигналам машин или другим звукам.

Красивые ритуалы и гадания на Катерины

Даже умывание в Катеринин день можно превратить в ритуал по гаданию на суженого. Утром нужно налить воды в таз и, зачерпув ее ладонью, умыть лицо. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет встреча со второй половинкой.

Фото: 7 декабря гадают по воде (pixabay.com)

Чтобы поворожить на желание или узнать имя возлюбленного, понадобится гербарий из листочков разных деревьев. На каждом из них следует написать желаемое и положить под подушку. В следующее утро достать несколько листочков из под подушки должен самый младший мужчина в семье.

Для еще одного гадания на Катерины потребуется вишневая веточка, ее нужно сорвать в праздник и поставить дома в воду. Если на ней появятся цветочки до Рождества Христова - вследующем году состоится свадьба. Если цветы не распустятся до 14 январа (Маланки) - встреча с суженым состоится еще не скоро. А если на ветке вишни распустятся не только цветы, но и набухнут почки, то в скором будущем девушке стоит ждать и свадьбы и пополнения в семье.

Фото: В День Екатерины гадают на вишне (pixabay.com)

Как приворожить суженого в День Катерины

Старинные ритуалы для приворота женихов требовали от девушек не только хитрости, но и большой смелости.

К примеру, один из обрядов проводился на кладбище. Девушка в полночь 7 декабря отправлялась на могилу к родственникам с букетом из веточек бессмертника, чтобы ее девичья доля не умерла.

Чтобы не стать вдовой, женщина "приносила в жертву тополю". Для этого в ночь на Катерины на ветки тополя набрасывали вышитый собственноручно платок.

У понравившегося парня тайком забирали какую-либо вещь. Ее бросали в ржаное тесто, замешивали и пекли круглый коровай, чтобы суженый ходил кругами вокруг девичьего дома.

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Видео: РБК-Украина