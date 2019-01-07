В Габоне военные заявили о захвате власти

Фото: Али Бонго Ондимбе (twitter.com/africaupdates)

Военные объявили о создании "Национального совета реставрации"

Военные в Габоне взяли под контроль государственную радиовещательную станцию, где зявили о создании "Национального совета реставрации" в связи с утратой доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

События произошли рано утром в Либревиле. Сообщается, что в радиоэфире военные заявили о том, что пришло время "восстановить демократию" в старне. Кроме того, они вспомнили новогоднее обращение президента Габона, в котором тот уверял, что чувствует себя хорошо и может продолжать руководить страной.

Фото (twitter.com/CGR_newyork)

"Это еще более усилило сомнения в его способности принять на себя обязанности президента республики", - отметил лидер так называемого "Патриотического движения сил обороны и безопасности Габона" Келли Ондо Обианг, добавив, что народ должен "взять на себя ответственность за свою судьбу".

#Gabon people in the streets, rejoicing. Internet seems to have been shut down to prevent communication. pic.twitter.com/xiXIuJjmne — CGR.NewYork (@CGR_newyork) January 7, 2019

Военные призвали коллег взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты "в интересах нации".

Напомним, в столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погибли 6 человек.