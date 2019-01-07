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В Габоне арестовали 4 человек, захвативших государственную радиовещательную станцию

Новости » Политика    07.01.2019 - 13:44
В Габоне арестовали 4 человек, захвативших государственную радиовещательную станцию
Фото: Али Бонго Ондимбе (twitter.com/africaupdates)

При этом одному мятежнику удалось сбежать

В Габоне заявили об аресте четырех человек, захвативших государственную радиовещательную станцию. Одному мятежнику удалось сбежать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

 По словам чиновников, мятежники не состояли на службе в армии Габона.

Отметим, что местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в некоторых районах Либревиля прекращена подача электроэнергии и отключен доступ в интернет, а улицы столицы патрулирует бронетехника. При этом уже через несколько часов власти заявили, что мятеж подавлен.

Агентство Reuters пишет, что верным властям военные применили слезоточивый газ, чтобы разогнать около трехсот противников режима, вышедших на улицы Либревиля в поддержку путчистов.

Напомним, ранее военные в Габоне взяли под контроль государственную радиовещательную станцию, где заявили о создании "Национального совета реставрации" в связи с утратой доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе. В радиоэфире военные заявили о том, что пришло время "восстановить демократию" в стране. Кроме того, они вспомнили новогоднее обращение президента Габона, в котором тот уверял, что чувствует себя хорошо и может продолжать руководить страной.

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