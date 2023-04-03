UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Гаазі розпочався суд над експрезидентом Косово

Фото: колишній президент Косово Хашим Тачі (flickr.com/nato)
Автор: Валерія Поліщук

У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі розпочався процес у справі колишнього президента Косова Хашима Тачі, якого обвинувачують у воєнних злочинах у війні проти Сербії в 1998-1999 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Тоді Тачі очолював Армію визволення Косова (АОК), яка боролася за незалежність від Сербії.

Колишній очільник Косова постав перед судом разом із колишнім спікером парламенту Косова Кадрі Веселі, колишнім прессекретарем АОК Якупом Краснікі та колишнім командиром АОК Рекшепом Селімі, яких звинувачують у вбивстві майже 100 людей та інших злочинах, включно з насильницькими зникненнями.

Усі четверо обвинувачених, які були соратниками як під час війни, так і після неї, заперечують будь-які правопорушення.

"Я розумію обвинувальний висновок і повністю визнаю себе невинним", - заявив Тачі на суді.

Армія визволення Косова (АОК) була створена на початку 1990-х років як бойова група етнічних албанців на території, що тоді була краєм Сербії, і під час війни, як стверджується, здійснювала напади на етнічну сербську меншину регіону.

Коли Косово проголосило свою незалежність 2008 року, Тачі став його першим прем'єр-міністром, а потім президентом, але 2020 року пішов у відставку, щоб постати перед судом у Гаазі.

Рух за незалежність у Косові почався після рішення президента Сербії Слободана Мілошевича 1989 року позбавити край статусу самоврядування.

Напруженість призвела до повномасштабної війни 1998 року, яка закінчилася тільки після того, як повітряна кампанія НАТО проти Сербії змусила її війська покинути край.

Косово проголосило свою незалежність в односторонньому порядку 2008 року і було визнано 99 зі 193 країн-членів ООН, але не Сербією.

Нагадаємо, Рада ЄС підтримала запровадження безвізових поїздок до Євросоюзу для власників косовських паспортів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КосовоМКСГаага