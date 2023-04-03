В Гааге начался суд над экс-президентом Косово

Тогда Тачи возглавлял Армию освобождения Косова (АОК), которая боролась за независимость от Сербии.

Бывший глава Косово предстал перед судом вместе с бывшим спикером парламента Косова Кадри Весели, бывшим пресс-секретарем ОАК Якупом Красники и бывшим командиром ОАК Рекшепом Селими, которых обвиняют в убийстве почти 100 человек и других злодеяниях, включая насильственные исчезновения.

Все четверо обвиняемых, которые были соратниками как во время войны, так и после нее, отрицают какие-либо правонарушения.

"Я понимаю обвинительное заключение и полностью признаю себя невиновным", - заявил Тачи на суде.

Армия освобождения Косова (АОК) была создана в начале 1990-х годов как боевая группа этнических албанцев на территории, которая тогда была краем Сербии, и во время войны, как утверждается, совершала нападения на этническое сербское меньшинство региона.

Когда Косово провозгласило свою независимость в 2008 году, Тачи стал его первым премьер-министром, а затем президентом, но в 2020 году ушел в отставку, чтобы предстать перед судом в Гааге.

Движение за независимость в Косово началось после решения президента Сербии Слободана Милошевича в 1989 году лишить край статуса самоуправления.

Напряженность привела к полномасштабной войне в 1998 году, которая закончилась только после того, как воздушная кампания НАТО против Сербии заставила ее войска покинуть край.

Косово провозгласило свою независимость в одностороннем порядке в 2008 году и было признано 99 из 193 стран-членов ООН, но не Сербией.

Напомним, Совет ЕС поддержал введение безвизовых поездок в Евросоюз для владельцев косовских паспортов.

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