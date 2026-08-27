В Гааге умер "Боснийский мясник" Ратко Младич, осужденный за геноцид

В Гааге скончался бывший командир армии боснийских сербов Ратко Младич, осужденный за геноцид в Сребренице и военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Младич умер в возрасте 85 лет в тюрьме ООН в Гааге после ухудшения состояния здоровья.

Адвокаты осужденного неоднократно ходатайствовали о его досрочном освобождении или переводе в больницу в Сербии, утверждая, что ему оставалось жить не больше месяца. Однако Международный трибунал отклонил эти просьбы.

В суде подчеркнули, что медицинский центр в гаагской тюрьме обеспечен всем необходимым и оказывает помощь высочайшего качества для обеспечения максимального комфорта заключенного.

Приговор за геноцид

В июле 2021 года Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в Боснии 1992-1995 годов, за что он получил прозвище "Боснийский мясник".

Среди тяжелейших эпизодов его дела - многолетняя осада Сараево и геноцид в Сребренице, где было убито более 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.

Что известно о Ратко Младиче

Ратко Младич был генералом и командовал армией боснийских сербов во времена лидера Радована Караджича, ранее также приговоренного к пожизненному сроку за геноцид.

После войны Младич скрывался от правосудия в течение 16 лет. Его арестовали в Сербии только в 2011 году и сразу экстрадировали в Гаагу. Несмотря на решение международного суда ООН, часть сербских националистов до сих пор считает его "героем".

Резня в Сребренице

Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений в современной истории Европы, совершенное во время Боснийской войны в июле 1995 года.

В районе города Сребреница после его захвата войсками Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича было спланировано и совершено массовое убийство около 8 тысяч боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.

В преступлении также участвовало военизированное формирование "Скорпионы", связанное с Министерством внутренних дел Сербии.