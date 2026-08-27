В Гааге умер "Боснийский мясник" Ратко Младич, осужденный за геноцид
В Гааге скончался бывший командир армии боснийских сербов Ратко Младич, осужденный за геноцид в Сребренице и военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Младич умер в возрасте 85 лет в тюрьме ООН в Гааге после ухудшения состояния здоровья.
Адвокаты осужденного неоднократно ходатайствовали о его досрочном освобождении или переводе в больницу в Сербии, утверждая, что ему оставалось жить не больше месяца. Однако Международный трибунал отклонил эти просьбы.
В суде подчеркнули, что медицинский центр в гаагской тюрьме обеспечен всем необходимым и оказывает помощь высочайшего качества для обеспечения максимального комфорта заключенного.
Приговор за геноцид
В июле 2021 года Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в Боснии 1992-1995 годов, за что он получил прозвище "Боснийский мясник".
Среди тяжелейших эпизодов его дела - многолетняя осада Сараево и геноцид в Сребренице, где было убито более 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.
Что известно о Ратко Младиче
Ратко Младич был генералом и командовал армией боснийских сербов во времена лидера Радована Караджича, ранее также приговоренного к пожизненному сроку за геноцид.
После войны Младич скрывался от правосудия в течение 16 лет. Его арестовали в Сербии только в 2011 году и сразу экстрадировали в Гаагу. Несмотря на решение международного суда ООН, часть сербских националистов до сих пор считает его "героем".
Резня в Сребренице
Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений в современной истории Европы, совершенное во время Боснийской войны в июле 1995 года.
В районе города Сребреница после его захвата войсками Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича было спланировано и совершено массовое убийство около 8 тысяч боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.
В преступлении также участвовало военизированное формирование "Скорпионы", связанное с Министерством внутренних дел Сербии.
Международные судебные процессы установили, что массовые убийства были заранее спланированы и методически совершены. Гаагский трибунал по поводу бывшей Югославии признал резню в Сребренице геноцидом в ряде приговоров. В феврале 2007 года ее геноцидом также признал Международный суд ООН.
Напомним, в мае на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение по процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.