UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

У Гаазі підтвердили підпал залізниці під час саміту НАТО

Ілюстративне фото: у Гаазі підтвердили підпал залізниці під час саміту НАТО (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Нідерландська поліція не знайшла доказів причетності іноземної держави до пожежі на залізниці, яка порушила рух поїздів у перший день саміту НАТО в Гаазі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Нідерландів.

У своєму розслідуванні правоохоронці виключило можливість технічної несправності або аварії як причини пожежі на залізниці.

"Найбільш імовірним є те, що підпал був вчинений з метою перешкодити руху поїздів того дня. Немає жодних ознак того, що це було скоєно з метою крадіжки міді або що за цим злочином стоїть державний суб'єкт", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі, 24 серпня, на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа. В результаті події рух поїздів був неможливим приблизно до кінця доби.

Тоді міністр з питань безпеки Давід ван Веель заявив, що не виключає диверсії. 

"Це одна з версій, яку ми розслідуємо. І якщо так, то постане питання, хто це зробив. Це може бути активістська група, це може бути іноземна держава, це може бути будь-що. Зараз головне - полагодити кабелі і відновити рух", - заявив він.

 

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня в Гаазі триває саміт НАТО. Зокрема мало відбутися засідання Ради Україна - НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте відкрив саміт, зазначивши, що це відбувається "в небезпечний момент для мільярда громадян". Основна тема - збільшення видатків на оборону, але країни-члени Альянсу також обговорять і підтримку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОГаага