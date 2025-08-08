У Гаазі підтвердили підпал залізниці під час саміту НАТО

У своєму розслідуванні правоохоронці виключило можливість технічної несправності або аварії як причини пожежі на залізниці.

"Найбільш імовірним є те, що підпал був вчинений з метою перешкодити руху поїздів того дня. Немає жодних ознак того, що це було скоєно з метою крадіжки міді або що за цим злочином стоїть державний суб'єкт", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі, 24 серпня, на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа. В результаті події рух поїздів був неможливим приблизно до кінця доби.

Тоді міністр з питань безпеки Давід ван Веель заявив, що не виключає диверсії.

"Це одна з версій, яку ми розслідуємо. І якщо так, то постане питання, хто це зробив. Це може бути активістська група, це може бути іноземна держава, це може бути будь-що. Зараз головне - полагодити кабелі і відновити рух", - заявив він.