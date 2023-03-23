У Гаазі підписали угоду про відкриття представництва суду в Україні

Так, підписантами угоди стали генеральний прокурор України Андрій Костін та Секретар МКС Пітер Льюїс.

"Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.