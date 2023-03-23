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В Гааге подписали соглашение про открытие представительства суда в Украине

Фото: генпрокурор Андрей Костин подписывает соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда (МУС) в Гааге было подписано соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, подписантами соглашения стали генеральный прокурор Украины Андрей Костин и Секретарь МУС Питер Льюис.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ", - сказал генпрокурор.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

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