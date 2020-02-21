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Гаагский трибунал подтвердил свою юрисдикцию по делу о морской агрессии РФ

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По словам Вадима Пристайко, арбитражный трибунал будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

По его словам, арбитражный трибунал будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива.

"Дело по морскому праву двигается дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищение наших природных ресурсов", - сообщил Пристайко.

Также он добавил, что дело будет касаться в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив.

"Это касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска", - написал министр.

Напомним, Гаагский трибунал может начать расследование аннексии Крыма в этом году. По словам прокурора АР Крым Игоря Поночовного, на данный момент Офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии предварительного изучения полученной от Украины информации.

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