Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію РФ

Голова Міністерства іноземних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морської агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко у Twitter.

За його словами, арбітражний трибунал буде розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.

"Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів", - повідомив Пристайко.

Також він додав, що справа буде стосуватися у першу чергу незаконного будівництва Росією мосту через Керченську протоку.

"Це стосується в першу чергу незаконного будівництва Росією мосту через Керченську протоку та незаконної зупинки суден, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянську", - написав міністр.

Нагадаємо, Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році. За словами прокурора АР Крим Ігоря Поночовного, на даний момент Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації.