Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію РФ

За словами Вадима Пристайко, арбітражний трибунал буде розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки
Голова Міністерства іноземних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морської агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко у Twitter.
За його словами, арбітражний трибунал буде розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.
"Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів", - повідомив Пристайко.
"Це стосується в першу чергу незаконного будівництва Росією мосту через Керченську протоку та незаконної зупинки суден, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянську", - написав міністр.