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Гааге разрешили покупать газ у дочки "Газпрома", несмотря на санкции, - Reuters

Фото: Гааге разрешили покупать газ у дочки "Газпрома", несмотря на санкции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерландским городам разрешили использовать спорные контракты с "Газпромом", которые подпадают под санкции, до 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Нидерландов изменило курс и заявило, что позволит нескольким городам, включая Гаагу, продолжать использовать свои контракты на поставку газа с немецкой дочерней компанией "Газпрома" по крайней мере пока 1 января 2023 года.

В письме в парламент министр энергетики Нидерландов Роб Еттен заявил, что правительство считает дочернюю компанию субъектом европейских санкций против России, но оно требует разъяснений от Европейской комиссии. В письме он назвал компанию "SEFE Energy Ltd" и сказал, что она принадлежит России.

"Учитывая, что правительство Германии действительно полностью контролирует SEFE, но еще не получило право собственности на его акции, SEFE подпадает под режим санкций", - заявил Еттен.

Ранее министр сказал 120 голландским муниципалитетам и другим общественным организациям, которые участвуют в этом, разорвать свои контракты с компанией до 10 октября, согласно европейских правил санкций для контрактов, открытых для открытых тендеров. Большинство крупных голландских городов, которые имели соглашения с "Газпромом", включая Утрехт, уже заключили новые соглашения о покупке газа.

Напомним, что администрация Гааги просила Евросоюз о временное освобождение России от санкций, поскольку нидерландский город не мог найти альтернативного поставщика газа.

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