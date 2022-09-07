Гааге разрешили покупать газ у дочки "Газпрома", несмотря на санкции, - Reuters

Правительство Нидерландов изменило курс и заявило, что позволит нескольким городам, включая Гаагу, продолжать использовать свои контракты на поставку газа с немецкой дочерней компанией "Газпрома" по крайней мере пока 1 января 2023 года.

В письме в парламент министр энергетики Нидерландов Роб Еттен заявил, что правительство считает дочернюю компанию субъектом европейских санкций против России, но оно требует разъяснений от Европейской комиссии. В письме он назвал компанию "SEFE Energy Ltd" и сказал, что она принадлежит России.

"Учитывая, что правительство Германии действительно полностью контролирует SEFE, но еще не получило право собственности на его акции, SEFE подпадает под режим санкций", - заявил Еттен.

Ранее министр сказал 120 голландским муниципалитетам и другим общественным организациям, которые участвуют в этом, разорвать свои контракты с компанией до 10 октября, согласно европейских правил санкций для контрактов, открытых для открытых тендеров. Большинство крупных голландских городов, которые имели соглашения с "Газпромом", включая Утрехт, уже заключили новые соглашения о покупке газа.