Гаага будет добиваться от Евросоюза временной отмены санкций против РФ: в чем причина

Администрация Гааги будет просить Евросоюз о временном освобождении России от санкций, поскольку нидерландский город не может найти альтернативного поставщика газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Муниципалитет Гааги имеет подписанный долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом". Санкции, введенные Евросоюзом против России после ее вторжения в Украину, предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с "Газпромом". Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков.

"Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — говорится в официальном обращении.