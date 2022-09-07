Гаазі дозволили купувати газ у дочки "Газпрому", попри санкції, - Reuters

Уряд Нідерландів змінив курс і заявив, що дозволить декільком містам, включаючи Гаагу, продовжувати використовувати свої контракти на постачання газу з німецькою дочірньою компанією "Газпрому" принаймні доки 1 січня 2023 року.

У листі до парламенту міністр енергетики Нідерландів Роб Єттен заявив, що уряд вважає дочірню компанію суб’єктом європейських санкцій проти Росії, але він вимагає роз’яснень від Європейської комісії. У листі він назвав компанію "SEFE Energy Ltd" і сказав, що вона належить Росії.

"З огляду на те, що уряд Німеччини дійсно повністю контролює SEFE, але ще не отримав право власності на його акції, SEFE підпадає під режим санкцій", - заявив Єттен.

Раніше міністр сказав 120 голландським муніципалітетам та іншим громадським організаціям, які беруть участь у цьому, розірвати свої контракти з компанією до 10 жовтня, відповідно до європейських правил санкцій для контрактів, відкритих для відкритих тендерів. Більшість великих голландських міст, які мали угоди з "Газпромом", включаючи Утрехт, вже уклали нові угоди про купівлю газу.