В Гааге полиция водометами разгоняла протестующих против карантина

В нидерландском городе Гаага прошла акция протеста против карантина из-за коронавируса. Около пяти тысяч протестующих собрались в районе Маливельд, где обычно проходят демонстрации.

Об этом сообщают NL Times и Тelegraaf.

Изначально мэр Гааги Йохан Ремкес из соображений безопасности запретил проведение антикарантинной акции группе Virus Waanzin ("Вирусное безумие"). Однако потом акцию все же разрешили.

Сначала протест проходил без вмешательства полиции, однако потом к акции собрались перед главным вокзалом города.

полиция заявила, что беспорядки вспыхнули вскоре после окончания демонстрации, поскольку "группа нарушителей спокойствия хотела пойти в центр", что им было запрещено, "чтобы гарантировать безопасность жителей и гостей" в этом районе.

Отмечается, что футбольные фаны бросали в офицеров камни и дымовые шашки.

Для сдерживания продвижения протестующих в центр Гааги полиция вывела на улицы конных офицеров и применила водометы.

"Это не имеет ничего общего с демонстрацией или свободой выражения мнений. Эта группа сознательно стремилась нарушить общественный порядок", - завил мэр Гааги.

Протестующие, которые отказались разойтись от центра города, были арестованы. По данным полиции было произведено около 400 арестов.

Отметим, что на сегодняшний день 6090 человек умерли от коронавирусной болезни, а 11 849 пациентов из Нидерландов были госпитализированы.