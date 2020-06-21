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В Германии устроили массовые погромы: ранены 19 полицейских

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 22:02
В Германии устроили массовые погромы: ранены 19 полицейских
Фото: немецкая полиция flickr.com/flechtnerby)

Полиция задержала более 20 хулиганов

В немецком городе Штутгарт прошли массовые погромы с участием почти полтысячи хулиганов. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере 19 правоохранителей.

Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Welle.

Полиция задержала 24 участников массовых погромов в Штутгарте. Прокуратура разрешила арестовать семерых из них. При этом среди задержанных - 7 несовершеннолетних. Лишь половина из задержанных являются гражданами Германии.

Беспорядки начались ночью после того, как правоохранители в местном парке обыскали 17-летнего подростка по подозрению в преступлении, связанном с наркотиками. Подростка поддержали несколько сотен человек, которые находились поблизости. Всего в беспорядках участвовали от 400 до 500 хулиганов.

При этом в полиции не исключают, что беспорядки могли иметь политическую мотивацию. Ситуация вышла из-под контроля утром. Для прекращения массовых преступлений в город перебросили силы полиции со всего региона.

Напомним, в начале июня в Брюсселе протесты переросли в массовые беспорядки, для их прекращения полиция применила слезоточивый газ.

Кроме того, во время массовых беспорядков в Лондоне несколько десятков полицейских получили ранения.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Германиябеспорядкипогром
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