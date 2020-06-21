У Гаазі поліція водометами розганяла протестувальників проти карантину

У нідерландському місті Гааага мину ла акція протесту проти карантину через коронавірус. Близько п'яти тисяч демонстрантів зібралися в районі Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації.

Про це повідомляють NL Times та Тelegraaf.

Спочатку мер Гааги Йохан Ремкес з міркувань безпеки заборонив проведення антикарантинной акції групі Virus Waanzin ("Вірусне божевілля"). Однак потім акцію все ж таки дозволили.

Спочатку протест проходив без втручання поліції, однак потім до акції зібралися перед головним вокзалом міста.

поліція заявила, що заворушення спалахнули незабаром після закінчення демонстрації, оскільки "група порушників спокою хотіла піти в центр", що їм було заборонено, "щоб гарантувати безпеку жителів і гостей" в цьому районі.

Наголошується, що футбольні фани кидали в офіцерів каміння і димові шашки.

Для стримування просування протестувальників у центр Гааги поліція вивела на вулиці кінних офіцерів і застосувала водомети.

"Це не має нічого спільного з демонстрацією або свободою вираження поглядів. Ця група свідомо прагнула порушити громадський порядок", - заявив мер Гааги.

Протестувальники, які відмовилися розійтися від центру міста, були заарештовані. За даними поліції було здійснено близько 400 арештів.

Зазначимо, що на сьогоднішній день 6090 осіб померли від коронавірусної хвороби, а 11 849 пацієнтів з Нідерландів були госпіталізовані.