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В Гааге начато расследование возможных военных преступлений России в Украине

Автор: Наталья Скороход

Международный уголовный суд в Гааге немедленно приступит к активному расследованию возможных военных преступлений России в Украине. Об этом заявил прокурор Карим А.А. Хан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный уголовный суд.

По его словам, 39 государств-членов суда потребовали продолжения расследования потребовали продолжения расследования о преступлениях России в Украине, включая инциденты с 2013 года.

"Эти направления позволяют моему Управлению приступить к расследованию ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года и далее, тем самым охватив любые прошлые и настоящие заявления о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым человеком", - заявил прокурор.

Он призвал всех, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права.

"В ситуации с Украиной ни у одного человека нет лицензии на совершение преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда", - отметил прокурор.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что несколько стран передали в Гаагу дело о вторжении России в Украину. Он убежден в том, что президент России будет наказан.

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ГаагаВторжение России в Украину