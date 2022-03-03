В Гааге начато расследование возможных военных преступлений России в Украине

По его словам, 39 государств-членов суда потребовали продолжения расследования потребовали продолжения расследования о преступлениях России в Украине, включая инциденты с 2013 года.

"Эти направления позволяют моему Управлению приступить к расследованию ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года и далее, тем самым охватив любые прошлые и настоящие заявления о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым человеком", - заявил прокурор.

Он призвал всех, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права.

"В ситуации с Украиной ни у одного человека нет лицензии на совершение преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда", - отметил прокурор.