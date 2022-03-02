Страны мира передали в Гаагу дело о варварском вторжении России в Украину, - Джонсон
Фото: 38 стран мира передали в Гаагу дело о вторжении РФ в Украину (GettyImages)
38 стран мира подали в Международный уголовный суд дело о вторжении России в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.
"Сегодня вечером 38 стран мира подали самое крупное дело в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину", - написал Джонсон.
Он также отметил, что за преступления в Украине президент Российской Федерации будет наказан.
"Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", - добавил Джонсон.
Напомним, что Украина передавала в Гаагу дело о вторжении РФ в Украину. Украинская сторона требует привлечь к ответственности руководство России.