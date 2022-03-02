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Страны мира передали в Гаагу дело о варварском вторжении России в Украину, - Джонсон

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Великобритания, Среда 02 марта 2022 23:56
Страны мира передали в Гаагу дело о варварском вторжении России в Украину, - Джонсон Фото: 38 стран мира передали в Гаагу дело о вторжении РФ в Украину (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

38 стран мира подали в Международный уголовный суд дело о вторжении России в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.

"Сегодня вечером 38 стран мира подали самое крупное дело в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину", - написал Джонсон.

Он также отметил, что за преступления в Украине президент Российской Федерации будет наказан.

"Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", - добавил Джонсон.

Напомним, что Украина передавала в Гаагу дело о вторжении РФ в Украину. Украинская сторона требует привлечь к ответственности руководство России.

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Гаага Вторжение России в Украину
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