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У Гаазі розпочато розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні

Автор: Наталья Скороход

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі негайно приступить до активного розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні. Про це заявив прокурор Карім А.А. Хан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний кримінальний суд.

За його словами, 39 держав-членів суду зажадали продовження розслідування зажадали продовження розслідування про злочини Росії в Україні, включаючи інциденти з 2013 року.

"Ці напрямки дозволяють моєму управлінню приступити до розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, тим самим охопивши будь-які минулі та теперішні заяви про військові злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєні на будь-якій частині території України будь-якою людиною", - заявив прокурор.

Він закликав усіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися застосовних норм міжнародного гуманітарного права.

"У ситуації з Україною у жодної людини немає ліцензії на вчинення злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Джонсон повідомив, що кілька країн передали в Гаагу справу про вторгнення Росії в Україну. Він переконаний в тому, що президент Росії буде покараний.

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ГаагаВторгнення Росії до України