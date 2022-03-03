У Гаазі розпочато розслідування можливих військових злочинів Росії в Україні

За його словами, 39 держав-членів суду зажадали продовження розслідування зажадали продовження розслідування про злочини Росії в Україні, включаючи інциденти з 2013 року.

"Ці напрямки дозволяють моєму управлінню приступити до розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, тим самим охопивши будь-які минулі та теперішні заяви про військові злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєні на будь-якій частині території України будь-якою людиною", - заявив прокурор.

Він закликав усіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися застосовних норм міжнародного гуманітарного права.

"У ситуації з Україною у жодної людини немає ліцензії на вчинення злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", - зазначив прокурор.